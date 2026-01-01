Ако трябва да се понесе отговорност, то тя трябва да е 15 години назад, това заяви транспортният министър Георги Пеев по повод трагедията на "Тракия" и верижните катастрофи, при които загинаха 12 души, а над 50 бяха ранени на 10 ноември.

"Като се умножат всички институции, които са в България, като видите и кой ги е оглавявал, кой е работил в тях, ще получите десетки хиляди хора. Какво като ги обвиним?", попита риторично Пеев.

Министърът, изказа съболезнования на близките на загиналите и подчерта, че все още е рано да се правят категорични заключения за причините за инцидентите. „Няма еднозначен отговор за причините. Разследващите ще кажат какви са те“, посочи Пеев и допълни, че всичко това го е приел като лична кауза.

По думите му въпросът за разрешението на този проблем е комплексен и включва много институции, процесът трябва да се централизира и опрости и затова според него наличието само на технически средства, предупреждаващи шофьорите, също няма да реши нещата.

"Казваме, че ако имаше подвижни знаци, може би нямаше да се случи това. Добре, ако имаме знаци и казваме на хората, че има мъгла, те какво трябва да направят и ние какво трябва да направим? Да им кажем да спрат ли? То трябва да има процес и институциите да направят нещо, така че да предпазят. Така че наличието само на технически средства няма да реши нещата", посочи Пеев.

Затова Министерството на транспорта работи по 31 мерки за подобряване на безопасността, а работна група заседава ежедневно. Той даде пример с авиацията, където според него процедурите за безопасност са ясно установени. „Който първи разбере за дадена опасност и разполага с информация, трябва да я предаде правилно на институцията, която може да вземе решение и да действа незабавно. Така се прави в авиацията и нещата работят“, подчерта той.

Пеев призна, че необходимите промени няма как да бъдат осъществени за кратко време. „Работната група работи денонощно, всеки ден. Но няма как процеси, които са разпокъсани в десетки ведомства, да бъдат обединени, анализирани и организирани правилно за кратко време. И на мен ми се иска това да се случи утре, но няма как“, каза още транспортният министър Георги Пеев.