Разломът в Мраморно море, южно от Истанбул, е районът с най-висок сеизмичен риск в Европа. При екстремен сценарий там може да възникне земетресение с магнитуд 7,6, показва изследване на Германския изследователски център по геонауки (GFZ), цитирано от сайта „Тюркийе тудей“.

Докато предишни оценки разглеждат разлома в Мраморно море предимно като една непрекъсната разломна линия, нови геоложки и геофизични изследвания показват, че той представлява по-сложна мрежа от свързани основни и второстепенни разломи.

Професор Марко Бонхоф, който изследва района от десетилетия, обяснява, че натрупаната тектонична енергия по основния разлом създава 50% вероятност за земетресение с магнитуд между 7,2 и 7,4 през следващите десетилетия.

Ако обаче при силно земетресение се активират и допълнителните разклонения на разлома, максималният възможен магнитуд може да достигне 7,6. Това би освободило приблизително два пъти повече енергия в сравнение със земетресение с магнитуд 7,4.

Земетресение близо до турския курортен град Мармарис

Резултатите от изследването са публикувани под формата на научен коментар в списание „Геофизикъл джърнъл интернешънъл“ (Geophysical Journal International).

Разломът в Мраморно море е част от Северноанадолската разломна зона, където Евразийската и Анадолската тектонична плоча се движат една спрямо друга. Някои участъци от разлома остават напълно блокирани, което не позволява на плочите да се придвижват свободно и води до постепенно натрупване на тектонично напрежение.

По основния участък на разлома в Мраморно море не е имало земетресение с магнитуд над 7 от 1766 г. насам, посочва „Тюркийе тудей“. Историческите данни показват, че големи земетресения в района се случват средно през около 250 години.