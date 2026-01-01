Земетресение с магнитуд 4,2 разлюля в сряда западния гръцки остров Кефалония, съобщи „Екатимерини“, позовавайки се на властите.

Няма данни за щети или пострадали. Атинският геодинамичен институт посочи, че трусът е станал малко след 20:00 ч., като епицентърът е бил на 3 километра североизточно от крайбрежното село Сами, а дълбочината на огнището - близо 19 километра.

Островът в Йонийско море се намира в един от най-земетръсните райони на Гърция, която е сред най-сеизмично активните зони на света. Всеки ден се регистрират десетки трусове, но повечето от тях дори не се усещат, а сериозните щети или смъртните случаи са рядкост.

През 1999 г. при земетресение с магнитуд 5,9 северозападно от Атина загинаха 143 души.