Земетресение притесни жителите на Кюстендил преди минути. Част от жителите на областния център споделят, че са усетили движението на земните недра.

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН земетресението е било с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер и дълбочина 12,3 км.

Земетресение край Сливен

То е регистрирано на територията на община Кюстендил – на 7,8 км северно от град Кюстендил и на 65 км от София.

По данни на Областната дирекция на МВР – Кюстендил няма информация трусът да е усетен. Не са постъпвали сигнали.