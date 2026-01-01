Сравнително силно земетресение е регистрирано в Румъния.

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) трусът е с магнитуд 4.9 по Рихтер, според Европейския сеизмологичен център е бил 4.8 по Рихтер.

Земетресението е регистрирано в 11:51 ч. българско време, като епицентърът му се намира на територията на Румъния, в сеизмично активния район Вранча, северно от Букурещ.

Според първоначалната информация земетресението е станало на дълбочина 15 километра. Координатите на епицентъра са 45,42 градуса северна ширина и 26,08 градуса източна дължина.

В социалните мрежи хората от Русе съобщават, че са го усетили.