Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано тази вечер в района на езерото Ван, Източна Турция, съобщиха турските медии, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Според данните на АФАД трусът е станал в 18:57 ч. местно време (17:57 ч. българско време) с епицентър във водите на езерото Ван, на около 7,74 километра от околия Геваш, окръг Ван, и на дълбочина 13,61 километра, допълни вестник „Таквим“.

Обсерваторията Кандилли към Истанбулския технически университет „Богазичи“ също отчете трус с магнитуд 4,3 в същия час, но по нейни първоначални измервания огнището е било на по-малка дълбочина – около 2,6 километра.

Земетресението е предизвикало краткотрайна паника сред населението. Освен в околиите на окръг Ван, трусът е бил усетен и в съседните окръзи Битлис и Сиирт, както и в части от Шърнак и Хаккяри, допълват турските медии, уточнявайки, че няма постъпили данни за пострадали хора или нанесени материални щети.