Земетресение с магнитуд 2,0 е регистрирано в Югозападна България на 27 октомври 2026 г. в 14:45 часа. Това показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките.

Според информацията на сеизмологичната служба епицентърът на труса е бил в района на Благоевград, на около 15,1 километра източно от град Добринище и на приблизително 106 километра от София.

Земетресение е регистрирано край Разлог

Земетресението е с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер, като събитието е отчетено в 14:45 часа.

Координатите на труса са 41,8 градуса северна ширина и 23,7 градуса източна дължина.

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.