Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ в 03:23 ч. турско (02:32 ч. българско) време в района на градчето Динар в западния турски окръг Афионкарахисар, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Türkiye'de sabaha karşı iki ayrı deprem meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedilirken, 18 dakika sonra Adana'nın Kozan ilçesi de 3,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremlerin derinliklerini sırasıyla 7,02 ve 10,94 kilometre olarak açıkladı.— KAY TV (@kaytvkayseri) November 5, 2026
Трусът е регистриран на дълбочина 7,02 километра.
За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети от земетресението.