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Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ в 03:23 ч. турско (02:32 ч. българско) време в района на градчето Динар в западния турски окръг Афионкарахисар, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7,02 километра.

За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети от земетресението. 

Кристиан Стратев/БТА
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