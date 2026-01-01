Окръжният съд в Стара Загора потвърди определението на Районния съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на 31-годишен мъж, обвинен в измами с нощувки в хотели. Това съобщиха от пресцентъра на въззивния съд.

Срещу обвиняемия са повдигнати обвинения за това, че в периода от 27 до 29 юни в хотел в Стара Загора, в съучастие със съжителката си, е измамил двама служители на хотела.

На 27 юни, обвиняемият и съжителката му се настанили в хотела, като заявили три нощувки. С тях били и двете им деца. Помолили рецепциониста да заплатят престоя си на следващия ден, тъй като било късно и децата спели.

В края на резервацията служителите на хотела установили, че лицата са напуснали стаята, без да заплатят ползваните услуги. След подаден сигнал в полицията започнало издирването им. При разследването било установено, че мъжът и жената постоянно сменяли местопребиваването си, както и че са осъществили подобна измамна схема в още три града - Русе, Сливен и Троян.

С деянието си двамата причинили имотна вреда в размер на 687 евро на дружеството, собственик на хотела. По отношение на мъжа престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

Определението на Окръжния съд-Стара Загора е окончателно.