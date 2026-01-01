Нови поредни аварии ще без топла вода части на София, съобщиха от "Топлофикация".

Ще се извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от жк. „Дианабад“, жк.. „Гео Милев“ и Студентски град, които са определени като приоритетни въз основа на установена висока аварийност.

Терзиев свиква среща за студентските общежития и настоява за решения от институциите

Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради.

За периода от 10 до 21 декември без топлоподаване ще бъдат следните сгради:

- в жк. „Дианабад“ - блок 5

- в жк. „Гео Милев“ - ул. „Горазд” № 16 бл. 1 и бл. 2, № 16А; ул. „Хемус” № 23 и № 25

- Студентски град - Минно-геоложки университет - хранителен блок и музей

Ремонтните дейности ще се извършват при оптимална организация на работния процес с цел максимално съкращаване на сроковете за изпълнение, като при техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено преди предварително обявените дати.

Пак без парно и топла вода в „Студентски град“ в София, младежите топлят вода в тенджери

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Припомняме, че през последните седмици поредица от аварии по топлопреносната мрежа оставиха многократно части от София без парно и топла вода, сред които „Дианабад“, „Гео Милев“ и Студентски град.

Проблемите предизвикаха недоволство сред столичани, а студенти заявиха готовност за протест, след като близо 90% от общежитията в Студентски град останаха без отопление и топла вода или бяха засегнати от прекъсвания на услугата.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров призна, че авариите са много и трудни за отстраняване, като само няколко метра след извършен ремонт се появяват нови пробиви.

Кметът на София Васил Терзиев свиква работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития. Той категорично не приема обвиненията на Министерството на образованието и науката, „че някой съзнателно не решава проблема и търси да употреби справедливото недоволство на студентите за свои политически цели“.