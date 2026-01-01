Министерският съвет отпусна 3 957 073 евро за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност на над 800 000 деца и ученици в детските градини и училищата.

Средствата са предназначени за подпомагане на дейностите в образователните институции, свързани с подготовката и участието в учебната и спортно състезателната дейност.

Средствата се определят за бюджетна година на базата на разработени от детските градини и училища проекти за подпомагане на физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Целта е укрепване на нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.