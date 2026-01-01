Полицията в Сливен издирва 78-годишната Соня Кузманова Панева. Близките ѝ нямат връзка с нея от 23 ноември. Жената живее сама и оттогава няма връзка с роднините си. Възможно е да е дезориентирана, съобщиха от полицията.

Издирваната жена е на видима възраст, отговаряща на реалната - 75-80 години, с права, дълга и прошарена коса. Посещавана е от нейни близки всеки ден, но не са я открили на 23 ноември в дома ѝ, казаха още от полицията.

От Областната дирекция на МВР призовават, ако някой разполага с информация за жената, да подаде сигнал на тел. 089 846 0048 - Динко Динев, служител в сектор „Криминална полиция" към Районното управление в Сливен.