Самолетът, с който отборът на Бешикташ пътуваше за Батуми, е бил ударен от мълния по време на полета, съобщи турската телевизия TRT Spor.
Beşiktaş Kafilesini Taşıyan Uçak Rize’ye Divert Etti | Beşiktaş Kafilesi Batum’a Kara Yoluyla Ulaşacak UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş, İsrail takımlarının Türkiye’de maç yapamaması nedeniyle İstanbul’da oynanması gereken iç saha karşılaşması için Gürcistan’ın Batum kentine gitmek üzere yola çıktı. Kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları’nın #TK3712 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı’na divert etti. Beşiktaş kafilesi, Batum’a kara yoluyla devam ediyor. Flightradar24 verilerine göre uçak, anlık olarak dünyanın en çok izlenen uçağı oldu. ➡️ METAR verilerine göre Batum’da gök gürültülü sağanak yağış ve 2.100 feet seviyesinde kümülonimbus (CB) bulutları bulunuyordu.— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) November 25, 2026
Самолетът не е успял да кацне в грузинския град заради лошото време и е бил пренасочен към летище Ризе–Артвин в Турция, където се е приземил благополучно.
Beşiktaş'ın uçağına şimşek çaktı. Uçakta çok şiddetli sarsıntılar yaşandı. Yetkililer 'Hayatımız boyunca yaşadığımız en kötü uçuş' diyor. (Mustafa Korkusuz) https://t.co/x1yXbJwL5W— Haber Kartalı (@HaberKartali) November 25, 2026
Инцидентът е станал в сряда, ден преди срещата на турския тим с израелския Апоел Беер Шева. Над Батуми е имало силен дъжд и градушка. Самолетът е направил няколко кръга над грузинска територия, преди пилотите да се насочат към Ризе.
Самолет от Грузия кацна аварийно в морето край турския черноморски град Ризе (ВИДЕО)
За удара от мълния и за силна турбуленция съобщи репортерът на TRT Spor Мустафа Коркусуз, който се позовава на представители на клуба. По думите им това е бил най-напрегнатият полет в живота им. В официалното си съобщение Бешикташ посочва като причина за отклонението единствено лошото време в Батуми и не споменава мълния.
От Ризе делегацията е продължила с автобус до Батуми. Заради закъснението беше отменена пресконференцията на старши треньора Винченцо Италиано, насрочена за вечерта преди мача.
Двубоят е от петия кръг на основната фаза на Лига Европа и започва днес в 19:45 ч. българско време. Бешикташ е домакин по програма, но от съображения за сигурност срещата беше преместена от Истанбул в Батуми.