/ БГНЕС

Частен самолет с двама души на борда, който е излятял от грузинския град Батуми, е кацнал аварийно в морето край турския черноморски град Ризе. Двамата пътници на борда са открити живи и здрави, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. 

Самолетът е пътувал към летището Орду-Гиресун. Аварийното кацане се е наложило по технически причини, свръзана с проблем в двигателя, предава кореспондентът на БТА Айше Сали.

След сигнала на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са спасили двамата пътници на мястото на инцидента. Те са откарани за преглед в болницата.

Изпратеният екип включва кораб, две лодки и водолазен екип.

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
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