Частен самолет с двама души на борда, който е излятял от грузинския град Батуми, е кацнал аварийно в морето край турския черноморски град Ризе. Двамата пътници на борда са открити живи и здрави, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.
Самолетът е пътувал към летището Орду-Гиресун. Аварийното кацане се е наложило по технически причини, свръзана с проблем в двигателя, предава кореспондентът на БТА Айше Сали.
Karadeniz'de başarılı kurtarma operasyonu...— Airkule (@Airkule) September 9, 2026
Gürcistan’ın Batum kentinden havalanan Aerospool WT-9 dynamic tipi uçak Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil indi. F-JIGU kuyruk tescilli uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Rize… pic.twitter.com/x6LigUQSVE
След сигнала на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са спасили двамата пътници на мястото на инцидента. Те са откарани за преглед в болницата.
Two Rescued After Aircraft Makes Emergency Landing at Sea off Rize— AirwayBuzz (@AirwayBuzz) September 9, 2026
Two people on board an Aerospool WT-9 Dynamic, registered F-JIGU, were rescued alive by Turkish Coast Guard teams after the aircraft made an emergency landing at sea off Rize-Artvin Airport due to an engine… pic.twitter.com/Z8UTzcEAPL
Изпратеният екип включва кораб, две лодки и водолазен екип.