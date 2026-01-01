Софийският градски съд продължава разглеждането на делото за измама срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още трима души. В рамките на заседанието бяха разпитани ключови свидетели, чиито показания засягат одобрението и планирането на проекта за реконструкция на рибарско пристанище, финансиран с 3,4 млн. евро.

Делото засяга обвинения за подправяне на официални документи и предоставяне на неверни данни с цел неправомерно получаване на средства от еврофондове и националния бюджет. Според обвинението, подсъдими освен Иван Портних са бившият областен управител Стоян Пасев и двама държавни служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация". Проектът е бил подаден от Община Варна за подобряване на инфраструктурата на несъществуващо рибарско пристанище.

Пред съда показания даде свидетелят Лозана Василева, която през 2013 г. е била зам.-министър на земеделието и храните. В това си качество тя е ръководила управляващия орган на Дирекция „Морско дело и рибарство“ и потвърди, че лично е одобрила проекта за пристанището.

Друг разпитан свидетел, Иван Добрев, обясни, че е бил нает да изготви подробния устройствен план (ПУП) за наземната част на обекта. Той уточни, че ПУП не определя предназначението на имота, което означава, че не е имало пречка такъв план да бъде изготвен за пристанище на място, предназначено за плаж.

Свидетелят Росица Попова заяви, че е работила по проекта с договор към БАН и никой не ѝ е оказвал влияние. Тя е проучвала други пристанища по Черноморието, тъй като подобни проекти не са били популярни в България, и е имала ангажименти и по време на самото изграждане.

Делото продължава със събиране на доказателства и разпит на още свидетели.