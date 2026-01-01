Цените на производител в промишлеността са се повишили със 17.4% през август спрямо същия месец на миналата година, а само за месец ръстът е 3.0%. В същото време през септември бизнес климатът в страната се влошава с 1.3 пункта. Въпреки поскъпването на суровините и енергията, предприятията не очакват да повишават продажните си цени през следващите три месеца.

Това показват две отделни изследвания на Националния статистически институт – за цените на производител през август и за бизнес тенденциите през септември.

Най-силно поскъпват цените в добивната промишленост

На годишна база най-голямо е увеличението в добивната промишленост – 97.3%. При добива на метални руди цените са 2.7 пъти по-високи спрямо август 2025 г.

При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ годишното увеличение е 13.0%, а в преработващата промишленост – 10.4%.

В преработващата промишленост най-сериозно е поскъпването при производството на основни метали – 29.7%. Следват ремонтът и инсталирането на машини и оборудване с 11.0% и производството на химични продукти с 10.6%.

Единствено при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение е отчетено годишно намаление – с 2.0%.

Цените на производител на вътрешния пазар са се увеличили с 16.8% за година, а на международния пазар – с 18.4%.

Суровините и енергията поскъпват най-силно

Най-голям ръст има при продуктите за междинно потребление – 23.6% на годишна база. Това са суровини и материали, които се използват за производството на други стоки.

При енергийните продукти увеличението е 21.5%. По-малък е ръстът при потребителските стоки – 3.7% при недълготрайните и 2.1% при дълготрайните. При инвестиционните продукти повишението е 1.8%.

Цените на производител при хранителните продукти са се увеличили с 2.8% спрямо август 2025 г.

Индексът на цените на производител е сред показателите, които дават ранна информация за инфлационния натиск, но той измерва цените, на които предприятията продават продукцията си, а не цените в магазините.

Бизнес климатът се влошава

През септември общият показател на бизнес климата се понижава с 1.3 пункта – от 16.6% на 15.3%.

Спад е отчетен в три от четирите наблюдавани сектора.

Най-сериозно се влошава бизнес климатът в строителството – с 4.7 пункта, от 14.0% на 9.3%. Предприемачите отчитат намаление на осигуреността с поръчки и по-ниски очаквания за активността през следващите три месеца. Увеличава се и броят на клиентите със закъснения в плащанията.

В сектора на услугите показателят намалява с 1.6 пункта – от 10.0% на 8.4%, заради по-резервираните очаквания на мениджърите за следващите шест месеца.

В търговията на дребно спадът е с 0.8 пункта – от 26.1% на 25.3%. Въпреки понижението това остава най-високата стойност сред четирите наблюдавани сектора.

Единствено в промишлеността бизнес климатът се подобрява – с 0.6 пункта, до 16.9%. Причината са по-добрите оценки на предприятията за настоящото им състояние.

Фирмите не очакват да вдигат продажните цени

На фона на по-високите производствени разходи очакванията на бизнеса за цените остават сравнително спокойни.

В промишлеността преобладават предприятията, които очакват продажните им цени да останат без промяна през следващите три месеца. В строителството 71.4% от анкетираните предвиждат запазване на цените. Подобни са и нагласите в търговията на дребно.

Сред основните пречки пред бизнеса във всички наблюдавани сектори остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. В строителството допълнителен проблем са цените на материалите.

При услугите несигурната икономическа среда е посочена от 55.2% от предприятията, а конкуренцията в бранша – от 39.5%.

Така данните на НСИ показват разминаване между растящите производствени разходи и очакванията на бизнеса за продажните цени – засега предприятията не планират да прехвърлят по-високите разходи върху клиентите си.