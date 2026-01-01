Полет на авиокомпания Flydubai от Дубай към Тел Авив подаде сигнал за извънредна ситуация и код, свързван с възможно отвличане, което предизвика повишена тревога в Израел. Самолетът обаче кацна безопасно в Саудитска Арабия, а по-късно беше съобщено, че не става дума за отвличане.

Самолетът, изпълняващ полет FZ1073, е излетял от Дубай и е пътувал към летище „Бен Гурион“ край Тел Авив. Около 90 минути след началото на полета, при навлизането във въздушното пространство на Йордания, е бил подаден код 7700 – международен сигнал за обща извънредна ситуация. Малко след това е активиран и код 7500, който обозначава незаконна намеса в полета и се използва при съмнение за отвличане.

Самолетът е променил курса си и се е насочил обратно към Саудитска Арабия, като е започнал да лети на по-ниска височина. В отговор на тревожния сигнал израелските военновъздушни сили са вдигнали във въздуха изтребители, за да установят какво се случва на борда.

По време на първоначалната реакция израелските власти не са разполагали с категорична информация за евентуално отвличане, като допълнително притеснение е било липсата на контакт с пилота.

Самолетът в крайна сметка е кацнал безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия. Според израелски източници, цитирани от The Times of Israel, причината за подадените сигнали вероятно е била конфликт между двамата пилоти в кабината, а не опит за отвличане. От авиокомпанията е било съобщено, че ще бъде изпратен друг самолет, който да превози пътниците до Израел.

Инцидентът предизвика извънредна реакция от израелските служби за сигурност. Беше проведена оценка на ситуацията от висши представители на армията и военновъздушните сили, докато властите изясняваха причините за подадения сигнал.