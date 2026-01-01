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Ще продължи ли доминацията на Сините или Зелените ще обърнат хода на събитията?

Нова безкомпромисна битка за неприкосновеност очаква зрителите на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Отборите на Канарите и Ураганите ще се впуснат в поредица от индивидуални дуели за сила, ловкост и съобразителност. В тях ще се включат победители от сблъсъци межди доскорошни съплеменници, стари врагове, както и наскоро формирани съперничества.

Междувременно в Резиденцията и Изолатора ще продължи разделението между коалициите, както и сформирането на нови съюзи, а изненадващо  събитие може да постави бъдещето на цяло едно племе под въпрос.

Игри на волята
NOVA

Ще успеят ли Ураганите да постигнат нова победа на Арената? Накъде ще поеме капитанът на Канарите Йордан и ще има ли продължение на сагата между Марио и Юлия, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Игри на волята
NOVA

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Избери своите топ 10 фаворити, които искаш да видиш на финала и участвай в томбола за награда.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Официалният подкаст “След Игрите”  и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в  в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

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