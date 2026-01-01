Китайското посолство изпрати протестна нота до парламента, защото съм си позволил да допусна, че държавно спонсорирани хакерски групи от Китай могат да стоят зад кибершпионажа срещу български институции, обявен миналата седмица. Това съобщи в профила си във Фейсбук зам.-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов.

Дипломатическо безобразие е посолства да критикуват мнението на народни представители още повече, когато то е експертно обосновано, смята той.

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Божанов отправя критики и към политиката на правителството спрямо Китай. Според него кабинетът допуска грешка, като планира да превърне България във входна точка за китайското влияние в Европа. По думите му редица държави в региона вече са допуснали подобна грешка с привличането на китайски инвестиции и впоследствие са съжалили за това. Божанов смята, че сега президентът Радев иска България да повтори този опит.

"Грешката с "китайските инвестиции" вече е правена от доста държави в региона и всички съжаляват. Но явно Радев иска и България да настъпи мотиката", смята той.

Божанов подчертава, че държавно финансирани хакерски групи от Китай, Русия и Иран се занимават с кибершпионаж и че има множество публични сведения за подобна дейност на китайски групи, свързани с властта. Според него това са добре известни факти за киберекспертите и няма да се променят заради изпратената протестна нота.

Той уточнява, че установяването дали зад конкретния киберинцидент стоят Китай, Русия или Иран е отговорност на изпълнителната власт. Божанов смята, че острата реакция на китайските власти към негово интервю по радиото допълнително засилва съмненията за тяхна евентуална връзка със случая. Той дори иронизира, че при следващото посещение на български министри в Китай те могат да обяснят на домакините поговорката „гузен негонен бяга“.

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Божанов заявява, че ще изпрати писмо до Министерството на външните работи, с което ще настоява да бъде защитен авторитетът на Народното събрание и да се спазват установените дипломатически правила. Според него чуждите посолства трябва да изпращат ноти до българските институции единствено чрез МВнР, а не директно.

Той посочва, че ще поиска китайската страна да бъде уведомена, че България е демократична държава, в която всеки гражданин, включително народните представители, има право свободно да изразява мнението си.

Божанов е категоричен, че протестната нота няма да промени позицията му и подчертава, че носи отговорност пред българските граждани, а не пред чуждите посолства.