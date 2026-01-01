Служители на ГДБОП участваха в международна операция, в хода на която е разрушена престъпната инфраструктура зад три вида зловреден софтуер - Gootloader, CastleRAT и StealC.

При координираните полицейски действия са иззети 235 сървъра и 257 домейна. Идентифицирани са над 6 милиона данни за жертви, притежавани от киберпрестъпниците. Заподозрените са използвали тези данни за търговия и за други кибератаки.

Операцията между правоохранителни органи на 9 държави, координирани от Европол и Евроджъст, е насочена към модели, които подпомагат извършването на други престъпления като атаки с рансъмуер и кражба на данни.

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Gootloader позволява неоторизиран достъп до компютърни системи чрез разпространение на фишинг документи на WordPress. Жертвите, които изтеглят тези документи, се заразяват, а хакнатите данни се използват за дигитален рекет. При съвместните действия са изключени 14 сървъра и 218 домейна, а 681 заразени уебсайта са почистени.

CastleRAT е троянец за отдалечен достъп (RAT), известен от 2025 г. Той позволява на нападателите да контролират заразен компютър от разстояние и да го използват за престъпни цели - криптиране на набори от данни, парализиране на цели ИТ системи с цел изнудване на засегнатите компании и организации да плащат откуп и др. Иззети са 120 сървъра и 39 домейна.

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StealC е предназначен да извлича чувствителна информация като пароли, съхранени данни за достъп и цифрови идентичности от компрометирани компютри и да ги прави достъпни за последваща незаконна употреба - търговия с данни. Над 10 сървъра са демонтирани от юни 2026 г.

В съобщението на Европол се съобщава, че данните на засегнатите потребители ще бъдат достъпни чрез няколко платформи - HaveIBeenPwned, DIVD, CheckjeHack, NoMoreLeaks, Sekoia, The Shadowserver Foundation и NL-NCSC, с цел уведомяването на жертвите за откраднатите данни за достъп вследствие на заразяване със зловредния софтуер CastleRAT.

На потребителите на WordPress се препоръчва да актуализират паролите си за достъп, да активират двуфакторна верификация и да инсталират необходимите актуализации за сигурност, за да отстранят възможностите за уязвимости.

Операция ENDGAME е най-мащабната досега международна инициатива за противодействие на престъпната инфраструктура, която подпомага извършването на атаки с рансъмуер.