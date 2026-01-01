19-годишен мъж е задържан в София при специализирана операция на ГДБОП заради серия от кибератаки срещу сайтове и информационни системи на държавни институции, национални медии и частни компании. Според разследващите младежът е използвал изкуствен интелект, за да осъществява незаконната си дейност, а придобитите лични данни е предлагал за продажба в интернет. Това съобщиха от ГДБОП.

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Операцията е проведена на 28 октомври 2026 г. от служители на дирекция „Киберпрестъпност“ под надзора на Софийската градска прокуратура.

По данни на разследването кибератаките са засегнали около дузина компании и хиляди техни клиенти и потребители.

Сред неправомерно придобитата информация са имена, телефонни номера, електронни и пощенски адреси, история на онлайн покупки и други лични данни.

В хода на разследването са събрани доказателства за предполагаемата съпричастност на 19-годишния към пробиви в интернет страниците на държавни и общински институции, както и на национални медии, сред които Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР).

Според ГДБОП младежът осъществявал неправомерен достъп до информационни системи, откъдето извличал лични данни и електронна кореспонденция.

Впоследствие придобитата информация била предлагана за продажба чрез интернет канали и специализирани хакерски форуми.

Използвал изкуствен интелект и прикривал самоличността си

Разследващите установили, че младежът се представял с два различни псевдонима в социалните мрежи и интернет пространството.

За осъществяването на кибератаките използвал възможностите на изкуствения интелект, а чрез услуги за анонимизиране се опитвал да прикрие цифровите си следи.

Събрани са и данни за отправяни от него призиви за разпространение на зловреден софтуер с наименование „Cobra Stealer“, предназначен за кражба на информация.

При извършените процесуално-следствени действия са иззети електронни устройства, информационни носители и документи, имащи отношение към разследването.

Четири обвинения и задържане до 72 часа

На 19-годишния мъж са повдигнати обвинения за четири престъпления по Наказателния кодекс, свързани с неправомерен достъп до информационни системи, копиране на бази данни с лична информация и незаконно променяне на компютърни данни.

С постановление на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура задържането му е удължено до 72 часа.

Предстои съдът да се произнесе по мярката му за неотклонение.

Разследването продължава, като органите на реда установяват пълния обхват на засегнатите информационни системи и количеството на неправомерно придобитите данни.