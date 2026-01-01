Мащабна полицейска операция срещу предполагаема схема за финансови измами се провежда едновременно в Бургас и още няколко града в страната. По информация на NOVA са задържани десетки души, а при претърсванията са иззети документи и компютърна техника.

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Една от акциите е осъществена в счетоводна къща в Бургас, където служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ проникнали по зрелищен начин. Използвани били стълби. Полицаите влезли в помещенията през балкон и прозорци, докато счетоводители работели на компютрите си.

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Според източници на NOVA акция на ГДБОП и ДАНС се проведе и в община Сунгурларе. Разследват се обществени поръчки. Има задържани, а кметът инж. Димитър Гавазов е отведен за разпит. Извършват се множество действия по разследването на обществени поръчки, чрез които има данни, че са отклонено огромни суми от бюджета. Повече от четири часа продължи разпитът на Гавазов, заместник-кмета и други длъжностни лица. Разследващите проверяват начина на разходване на публичните средства и съответствието между договорените, отчетените и реално извършените дейности по обществени поръчки.

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В хода на операцията са установени фиктивни дейности и порочни практики при избор на изпълнителите.

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По информация на NOVA разследването е свързано с предполагаема мащабна схема за интернет измами, чрез която са генерирани милиони евро годишно. „Около 15 души слязоха от един бус, поставиха две стълби и се качиха по тях. Разбиха вратата на средния етаж и влязоха в сградата. След това започнаха да извеждат хората един по един с белезници и да ги разпитват. Това видях“, разказа очевидка.

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Предполага се, че са използвани фалшиви инвестиционни платформи и фишинг имейли, насочени към стотици потенциални жертви. Чрез подобни методи извършителите могат да заблуждават потребителите да предоставят лични и финансови данни или да влагат средства в несъществуващи инвестиционни продукти.

От ГДБОП все още не предоставят официални подробности за разследването, броя на задържаните и конкретните обвинения.