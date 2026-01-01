Проведено е разследване и е образуваното досъдебно производство по случая с масираната фишинг атака чрез фалшиви съобщения от името на институции, куриерски компании с цел измама, съобщиха на съвместен брифинг от Софийската районна прокуратура и Дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП-МВР.

Използвани са основно куриерски компании и държавни институции като НАП, НСИ.

Съобщенията приканвали жертвите да се въведат данните от банковата си карта и смс кода, който се изпраща за потвърждение. Измамниците добавят банковата карта във виртуален портфейл и да използват тези данни, за да купуват злато, скъпа техника,криптовалута, наркотици и да захранват виртуални портфейли за казинa. Това обясни старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП-МВР.

Димитров отбеляза, че има много млади българи с отлични познания в сферата на киберпрестъпност, но за съжаление ги използват за извършване на престъпления.

Установени и задържани са двама души, които са изпращали десетки хиляди съобщения на български протребители, те са използвали азиатска хакерска платформа. Използвали са и изкуствен интелект, който им давал съвети какви платформи да използват, за да изпращат съобщения.

Разследването е започнало преди два дни, но вече има събрани достатъчно доказателства за виновността на един човек -34-годишен мъж. Той е привлечен като обвиняем. И двамата са български граждани. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. За другия все още не са събрани достатъчно доказателства.

Има хора, които са съдействали на двамата задържани като са закупували скъпа техника, те са играли роля на финансови мулета.

Разследването е в начален етап и то продължава като ще бъдат обсъдени доказателства за съпричастността и на други лица, има такива данни към момента.

Специфичното е, че дейността на подобни престъпни елементи вече включва използването на изкуствен интелект, отбеляза Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура.

Има сигнали за десетки жертви, посочиха на брифинга. Те са безвъзвратно изгубили между 300-500 до няколко хиляди евро. Това е в резултат на това, че са предоставили данни от банковата си карта.

Измамниците са изпратили фалшиви фишинг съобщения на известен журналист, на полицейски служители и на служител на Софийска районна прокуратура, съобщи Николаев.

Подобни фишинг съобщения да бъдат внимателно проверявани и игнорирани, съветват органите на реда.