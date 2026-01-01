Двама мъже са арестувани при акция на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП срещу схема за разпространение на фишинг съобщения с цел източване на лични данни и банкови сметки, съобщиха от МВР.

Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май в София и Софийска област след множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи.

През последните дни от името на МВР са били разпращани стотици фалшиви съобщения чрез облачни услуги. В тях получателите били уведомявани, че са извършили нарушение на пътя и дължат глоба за превишена скорост. Потребителите били приканвани да отворят линк, чрез който „с отстъпка“ да платят електронен фиш.

При извършените претърсвания киберполицаите са иззели компютърни конфигурации, мобилни устройства, флаш памети и различни карти на финансови институции и мобилни оператори.

От ГДБОП посочват, че при първоначалната проверка са открити множество доказателства за престъпната дейност, сред които данни за нерегламентирано използване на лична и банкова информация, над 300 страници с телефонни номера и имейл адреси на жертви, информация за парични преводи и фалшиви домейни, имитиращи сайтове на институции и куриерски компании.

Разследващите са установили и данни за изготвяне и изпращане на фишинг съобщения за неполучени пратки от името на куриерски фирми. По информация на МВР в схемата е използван и изкуствен интелект.

Задържаните са на 30 и 35 години. Срещу тях се води разследване за компютърна измама по чл. 212а от Наказателния кодекс. За престъплението се предвижда наказание до шест години затвор и глоба до 6000 лева.

Предстоят експертизи, както и допълнителни действия по установяване на други участници в схемата.