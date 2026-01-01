В дирекция „Киберпрестъпност“ на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в последните часове са получени десетки сигнали от граждани, по които са предприети полицейски мерки във връзка с нова фишинг измама от името на МВР с фалшиви съобщения за неплатени пътни глоби, съобщиха от ГДБОП.

Съобщенията са с източник „Българска агенция за движение по пътищата“, „Служба за управление на превозните средства“ и подобни.

Изпращани са предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63… и +44…

В съобщенията се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка. Текстът „предупреждава“, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите, ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство. Гражданите са приканвани да отворят линк към домейн, наподобяващ сайта на МВР, който води към измамна платформа за плащане, където се изисква въвеждане на лична и банкова информация.

От МВР предупреждават, че целта е източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството. Проверка на задълженията си може да правите по всяко време чрез Портала за електронни административни услуги на МВР - https://e-uslugi.mvr.bg