След повече от 11 часа работа депутатите приеха новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Остана задължението държавните и местните органи и техните администрации, както и публичните предприятия, да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване информация във връзка с изпълнение на правомощията му в срок от 14 дни. Финалната редакция на текста беше предложена от председателят на парламента Михаела Доцова по време на обсъждането в пленарната зала и одобрена със 138 гласа „за“, осем против и без „въздържал се“.

Първоначално от „Прогресивна България“ предлагаха да отпадне задължението за предоставяне при поискване на сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията на народния представител. От опозицията обявиха, че така се ограничават правата на депутатите. След това на заседание на временната комисия по правилника беше прието, че държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване информация във връзка с изпълнение на правомощията му в срок от 14 дни.

При дискусията в пленарната зала Атанас Славов („Демократична България“) посочи, че в новия текст, макар да е по-добър от първоначално предложения, са изпуснати държавните и общинските дружества. Той отбеляза, че действащият до момента текст в правилника в пълен обем защитава правото на народните представители за достъп до информация, до дейността на държавните и местните органи и гарантира парламентарния контрол.

Петър Витанов („Прогресивна България“) коментира, че е склонен да се направи техническа редакция, за да се добавят държавните и общинските дружества, защото целта им не е да прикриват никого. Направихме опит да ограничим не достъпа до информация, а достъпа до злоупотреба, посочи той.

Росица Кирова (ГЕРБ-СДС) коментира, че съгласието, което са постигнали в комисия, е удовлетворяващо и одобри разширяване с общинските и държавните дружества.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова предложи финалната редакция на текста, като отбеляза, че от изключително значение е търговската тайна и информация, която може да бъде ползвана в търговските сфери, да бъде опазвана.

Атанас Славов (ДБ) благодари за конструктивния тон и че са намерили подхода да защитят публичния интерес, включително търговските тайни.

Ангел Янчев („Възраждане“) коментира, че направеното допълнение от трибуната е донякъде удовлетворяващо, но призова да остане досегашния текст, който е търпял развитие от 2013 г. и по него са работили поне пет Народни събрания.

Преди това депутатите решиха постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24, вместо 25. Временни комисии ще се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети, по предложение на една пета от депутатите (48 народни представители). Досегашните правила предполагаха това да става по искане на парламентарна група.

Парламентът вече няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители.

Депутатите съкратиха от 72 на 48 часа сроковете в правилника на парламента за разглеждане на законопроекти в постоянни комисии и в пленарната зала.

Министър-председателят, вицепремиер или министър могат да отложат устен отговор на въпрос от депутатите поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи, като отпадна досегашното ограничение това да е възможно не повече от два пъти.