Полицията да не служи по този начин на репресията - за това призова лидерът на ДПС Делян Пеевски във връзка с разпита на кмета на Кърджали.

Той обяви, че това е огромен скандал и полицейско насилие. "На празника на Курбан байрам това да го причинят на мюсюлманите", каза Пеевски.

Лидерът на ДПС обяви, че осем полицаи са отишли в кабинета на кмета в 10:10 часа с призовка за 10 часа.

„Отказваме офертата за страх. Не на страха – казах им го още преди много време. Няма да се случи. Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всякакви граници.

"В общината в Кърджали влезе цял отряд полиция. Да го извеждат и полицаите да вървят след него – това не трябва да се случва. Полицаите, които служат достойно, не бива да обслужват подобни действия. Винаги сме стояли зад полицията – да бъдат осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата. Не за да вървят осем души след един човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресия. Не на страха“, заяви той.

Пеевски заяви, че когато са се чули по телефона, му е казал, че пътува към него и винаги ще бъде до него, защото го обича. "Той е човек, който направи адски много за Кърджали и не заслужаваше това – да бъде воден като престъпник, сякаш става дума за наркоакция, все едно е наркопласьор. Отвратително е. Семейството му и малките му деца гледаха как баща им е съпровождан от осем полицаи. До него вървяха служители на реда. Всички трябва да се засрамят за случилото се. Това беше срамна акция. Така не може да се управлява държава – чрез страх", каза още Пеевски пред журналисти.

По-късно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че в Кърджали, в знак на подкрепа за кмета са отишли освен лидера на партията, също и народните представители Айтен Сабри – зам.-председател на НС и ПГ на ДПС, Калин Стоянов, Искра Михайлова, Хамид Хамид, Халил Летифов , Станислав Анастасов, Байрам Байрам, Шендоан Халит, Атидже Алиева-Вели, Николай Златарски, Иво Цанев, Сейфи Мехмедали. Членовете на ЦОБ и ЦС на ДПС Ертен Анисова, Хюсеин Хафъзов, Радослав Ревански кмет на Белица и зам.-председател на ДПС, Мехмед Атаман – председател на Обл. съвет на ДПС Хасково, Неджми Али, кмет на Джебел и член на ЦОБ, Айджан Ахмед – кмет на Черноочене и член на ЦОБ, областния председател на ДПС-Кърджали Рушен Фейзула, Тунджай Йозтюрк – обл. Председател на Стара Загора, Илкнур Кязим – кмет на Момчилград, Аднан Ѝълдъз – кмет на Стамболово, Мухаррем Мухаррем – председател на ДПС-Кърджали, Едиз Саидов – обл.председател на ДПС-София.

Подкрепата за кмета на Кърджали „и срещу полицейския произвол“ изразил и генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, който се е присъединил към срещата в общината.

Пресцентър ДПС

„Всички трябва да се засрамят за това което се случи. Срамна акция. Така държавата не може да се управлява със страх. Какво показаха, че плашат другите кметове на ДПС какво ще им се случи ако не загубят изборите догодина, служебно да им ги дадем, това ли искат. Така ли се управлява държавата със страх“, е цитиран да пита Пеевски.