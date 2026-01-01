Бури и градушки удариха на места в страната.

Метеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издадоха предупредителен жълт код за потенциално опасно време за общо 11 области на страната.

Предупреждението от първа степен за силен и поривист северозападен вятър е обявен в четири области от Западна България - Видин, Монтана, Враца и Благоевград. За седем области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки - Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен.

Очакваните количества на валежите, локално, ще са до 30-35 литра на квадратен метър, сочи прогнозата за времето за днешния ден.

Буря с градушка премина през Карнобат и района. Ледените късове са били с размерите на лешник, пишат потребители в социалните мрежи.

Градушка премина през Равно Поле.

Градушка връхлетя Ямбол.

Две катастрофи станаха за минути на автомагистрала „Тракия”, съобщиха от полицията. Те са в района на Сливен.

По първоначални данни произшествията са възникнали поради намалена видимост заради силна градушка.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли - в неделя максималните температури ще бъдат между 28° и 33°. По-късно през деня в неделя над планините и североизточните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има повишена вероятност за градушки.

Жълт код за опасно време в 11 области: Бури, дъжд и силен вятър на 28 май

През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и отново на много места, в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Дневните температури ще се понижат и в края на периода максималните ще бъдат между 23° и 28°, сочи прогнозата за времето.