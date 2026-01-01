Полицията да не служи по този начин на репресията. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски във връзка с разпита на кмета на Кърджали.

Той обяви, че това е огромен скандал и полицейско насилие. "На празника на Курбан байрам това да го причинят на мюсюлманите", каза Пеевски.

Лидерът на ДПС обяви, че осем полицаи са отишли в кабинета на кмета в 10:10 часа с призовка за 10 часа.

„Отказваме офертата за страх. Не на страха – казах им го още преди много време. Няма да се случи. Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всякакви граници.

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия

В общината в Кърджали влезе цял отряд полиция. Да го извеждат и полицаите да вървят след него – това не трябва да се случва. Полицаите, които служат достойно, не бива да обслужват подобни действия. Винаги сме стояли зад полицията – да бъдат осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата.

Не за да вървят осем души след един човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресия. Не на страха“, заяви той.

Пеевски заяви, че когато са се чули по телефона му е казал, че пътува към него и винаги ще бъде до него, защото го обича.

"Той е човек, който направи адски много за Кърджали и не заслужаваше това – да бъде воден като престъпник, сякаш става дума за наркоакция, все едно е наркопласьор. Отвратително е. Семейството му и малките му деца гледаха как баща им е съпровождан от осем полицаи. До него вървяха служители на реда. Всички трябва да се засрамят за случилото се. Това беше срамна акция. Така не може да се управлява държава – чрез страх", каза още той пред журналисти.