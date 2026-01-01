Нов общински съветник положи клетва в Дупница. Даниел Каратов заема мястото в групата на „БСП за България“ в Общинския съвет на избрания за народен представител от „Прогресивна България“ Ивайло Петров.

По време на изслушвания на граждани, беше поставен въпросът за неоправдано завишени цени в училищна лавка, сравнени с тези на същите стоки в магазин. „Преди да ми кажете, че не ви влиза в правомощията училището е общинско“, настоя поставилият въпроса гражданин, който поиска прекратяване на договора на търговеца.

Председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов отговори, че въпросът ще бъде поставен на Комисия по образование. Поставени бяха въпроси за извършени ремонти и за спешната неотложност от направата на други.

Костадин Костадинов каза, че ще предложи промяна в Правилника за работа на Общинския съвет, за да не се „използва микрофонът на Общинския съвет за популизъм и фалшива загриженост“.

Като допълнителна точка в дневния ред съветниците одобриха поставянето на бюст-паметник на Сашо Паргов, в знак на почит към него, за приноса му към спорта в Дупница. Бюст-паметникът ще бъде монтиран на входа за централната трибуна при стадион „Бончук“, на 26 юни. За церемонията са поканени членове на Българския футболен съюз и официални гости, каза кметът Първан Дангов.

Съветниците приеха над 60 решения за продажба на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, временно стопанисвани от общината.

Обсъдено беше и искане от страна на кмета на община Бобошево Стефан Тачев, във връзка с предстоящ ремонт на детската градина в Бобошево, да бъде предоставена база за децата по времето на ремонта, на територията на община Дупница.

Предоставено ще бъде свободно помещение на детската градина в с. Джерман, което ще бъде преустроено, за да се ползва от до 20 деца. Общината в Бобошево ще осигури транспорт, готвач, възпитатели и учители.

Кметът на Дупница Първан Дангов апелира за масово участие в неделя в Дупница на „Маратон на доброто“, в помощ на дете в неравностойно социално положение. Детето учи в Дупница и се отглежда от баба си, и има тежки семейни проблеми, каза кметът Дангов.