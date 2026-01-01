Полицаи задържаха катастрофирал в канавка водач от шуменското село Панайот Волов, шофирал с над 2,8 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Малко след 20:30 ч. снощи е получен сигнал за шофьор на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с шуменска регистрация, който е катастрофирал малко след кръговото кръстовище на 7-ми километър, в посока село Панайот Волов. Пътните полицаи са тествали 55-годишния водач за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 2,81 промила алкохол в издишания от него въздух.

Шофьорът е дал кръвна проба за химичен анализ. Автомобилът му е иззет с протокол. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха във вечерните часове на 26 май жена на 37 години от Шумен, шофирала с 2,56 промила алкохол, а преди дни- мъж с над 2,5 промила алкохол, ударил с управлявания от него автомобил ограда на паркинг и две коли, както и шуменка, шофирала след употреба на два вида наркотици.