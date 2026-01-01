Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24, вместо 25, решиха депутатите с приемането на текстове от проекта на правилник на парламента.

Няма да има самостоятелна Комисия по демографска политика, вместо това ще има Комисия по труда, демографската и социална политика. Вместо досегашната Комисия по електронно управление и информационни технологии, ще има Комисия по иновации и дигитална трансформация. Ще има също Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, а Комисията по конституционни и правни въпроси става само Комисия по правни въпроси.

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип и се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи.

Анна Бодакова от „Демократична България“ призова да се преосмисли отпадането на Комисията по демографската политика. Демографската политика изисква набор от мерки, които не могат да бъдат ограничени до социалната политика, посочи тя.

Председателят на временната комисия по правилника Димитър Здравков от „Прогресивна България“ заяви, че демографският проблем остава във фокуса на Народното събрание. Според него за демографска политика следва да се говори във всички комисии на Народното събрание и не е необходима изрична такава комисия, а включването в социалната комисия е съвсем естествено. Мнозинството излъчи кабинет, в който има и ресорен вицепремиер, отговарящ за демографските въпроси, отбеляза още Здравков.

Комисията по демографска политика не трябва да се слива, за нас тя е важна, защото най-големият проблем на България е демографският, каза Костадин Костадинов от „Възраждане“. Виждаме комисии, които са абсолютно неработещи и излишни, като Комисията по иновации дигитална трансформация. По думите му, когато имаме проблем с демографската политика, не закриваш комисия, а трябва да създадеш отделно министерство.

Дълбоко загрижени сме за намаляването на населението в България и скоро ще предложим конкретни законодателни мерки по няколко направления, заяви Владимир Николов от „Прогресивна България“.

По-рано председателят на парламента Михаела Доцова съобщи, че на председателски съвет е било постигнато решение правилникът да се разглежда глава по глава.

Миналата седмица временната комисия по правилника прие правилата за работа на Народното събрание.

С предложените изменения се намалява времето за дуплика на народните представители и се съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти в комисии и в пленарната зала.

Комисията прие предложение премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат отговорите на въпроси неограничен брой пъти. Досега това можеше да се случи не повече от два пъти.

Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо досегашните 25, временните комисии да се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на една пета от народните представители, което е 48 депутати, предвиждат още промените. Друга промяна е председателят на парламента да може да предложи промяна в дневния ред без да е необходим председателски съвет.