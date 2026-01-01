Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в Областната дирекция на МВР, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Новината потвърди и вътрешният министър Иван Демерджиев, като подчерта, че не е задържан, а просто е отведен за разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи съмнения за извършване на длъжностно престъпление по повод обществена поръчка. Стойността на поръчката по думите му е значителна - над 5 млн.

"Има данни, че е повлиян при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия, част от тях е отвеждането за разпит", заяви МВР министърът.

"Много ясно обещахме, че законите на България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва. Ако кметът на Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява", допълни Демерджиев.

"По-рано в Кърджали имаше процесуални действия, за които трябваше да съдейства прокуратурата в града... има един заместник окръжен прокурор Дафин Каменов. Този човек веднъж вече осуети такива действия, давайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезсмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор и към ВСС, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори с и.ф. главен прокурор. Имам уверението, че ще работим, имам уверението, че прокуратурата ще си влезе във функциите, имам уверението, че строго ще се прилага законът. Има такива действия на определени места, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам и.ф. главен прокурор да взима мерки своевременно тези примери да не се мултиплицират. Но след като се е отвел прокурорът, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства", каза още той.

Народни представители от парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“ също коментираха случая с кмета на Кърджали.

Зам.-председателят на парламентарната група Айтен Сабри каза пред журналисти в Кърджали, че са се събрали в подкрепа на кмета Мюмюн. По думите ѝ това, което се случва, е недопустимо и не може да се посяга на кмета по този начин.

„Живеем в държава, в която всеки един от нас е гражданин и всеки един от нас има задължения, обаче има и права“, посочи тя и призова правата да се спазват. „По време на цяла кампания слушахме как ще дойде промяната. Мисля, че това не е промяната“, коментира още Сабри.

Депутатът Байрам Байрам каза, че полицията няколко пъти е ходила в кабинета на кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн, и е казано, че има призовка, с която е отведен в Областната дирекция. Той определи това като „полицейски тормоз и политически натиск“. „Знаем, че има някакви полицейски действия в момента в сградата на Община Кърджали. Това е информацията, която имаме. Адвокатът на Ерол Мюмюн е в сградата и най-вероятно е на разпит“, добави народният представител.