Движението в района на 109 км на автомагистрала „Тракия“, посока Бургас, се осъществява само в лявата пътна лента. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тежкотоварен автомобил, който около 01:00 ч. през нощта се е запалил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При инцидента няма пострадали.

Предстои да бъде претоварена и превозваната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд.

На място има екипи на Областно пътно управление и сектор „Пътна полиция“.

На 26 май два екипа на пожарната гасиха горящи автомобили на бул. „Марица-юг“ в Пловдив.