Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че съюзът не бива да попада в руски капан, обсъждайки кой да представлява Европа на евентуални бъдещи преговори, предаде Ройтерс.

"Смятам, че това е капан, в който Русия иска да влезем - да обсъждаме кой да говори с тях, при положение, че те вече избират кой е подходящ и кой не", каза Калас, при пристигането си за неформална среща на външните министри от ЕС в Кипър.

"Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа", каза тя и допълни: "По тази причина съдържанието е много по-важно от това кой (ще ни представлява)".

Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз ще продължат днес неофициалните си разговори в кипърския пристанищен град Лимасол, като акцентът ще бъде върху отношенията с Индия и Саудитска Арабия, както и върху войната в Украйна, предаде ДПА.

Очаква се министърът на външните работи на Индия Субрахманям Джайшанкар и саудитският външен министър принц Файсал бин Фархан Ал Сауд да се присъединят към колегите си от ЕС, за да обсъдят последните събития във връзка с конфликта в Близкия изток.

Търговията между Европа, страните от Персийския залив и Индия беше засегната от войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток.

Последните геополитически трусове обаче засилиха отношенията между трите партньора. ЕС неведнъж подчерта солидарността си с държавите от Залива, когато те бяха подложени на ответни удари от страна на Иран, а Индия и ЕС обявиха през януари широкообхватно споразумение за свободна търговия.

Вчера и днес в кипърския град Лимасол се състои неофициална среща на министрите на външните работи от ЕС във формат "Гимних". Домакин на събитието е Кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС.

Министрите от ЕС ще обсъдят също така войната в Украйна след вечеря с украинския външен министър Андрий Сибига.

Разговорите се провеждат в момент, когато спекулациите за това кой би могъл да представлява ЕС при евентуални мирни преговори между Русия и Украйна се увеличава.

Сред споменатите имена са финландският президент Александър Стуб, бившият президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги и бившият германски канцлер Ангела Меркел.

Въпреки това върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас бързо отхвърли предложението на Москва да бъде назначен за посредник бившия германски канцлер и близък приятел на Кремъл Герхард Шрьодер.

Очаква се министрите от ЕС да обсъдят и въпроси, свързани със стратегическата сигурност и отбраната, в рамките на подготовката на предстоящата Европейска стратегия за сигурност.