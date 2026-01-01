Във Военномедицинска академия членовете на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила обсъждат с водещи лекари от ВМА какво причинява употребата на опасни вещества, райски газ и „дизайнерски дроги“.

Събитието е част от Националната кампания на ДАЗД с основен партньор Военномедицинска академия. Целта на срещата е децата от националния детския консултативен орган да получат достъпна за тях информация за тежките увреждания, които може да причини употребата на опасни вещества. През месец юни децата ще се срещнат и ще разкажат наученото на техни връстници в градовете, които представляват в Съвета на децата.

Членовете на Съвета на децата казаха, че се ангажират да проведат срещи с децата през юни и ще популяризират материалите, за да стигат до все повече деца.

Държавната агенция за закрила на детето стартира кампанията срещу употребата на вейп, райски газ и „дизайнерска дрога“ през 2025 г., като част от нея се проведоха среши с над 5700 ученици в над 40 училища в 15 града с участието на лекари от Военномедицинска академия и лекари от областните болници в страната.

В кампанията на Държавната агенция за закрила на детето се включиха и едни от най-успешните ни спортисти Невяна Владинова, Боряна Калейн, Стойка Кръстева, Йоана Илиева, и др.