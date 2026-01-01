На фона на засилващото се напрежение между Армения и Русия и броени дни преди парламентарните избори на 7 юни, премиерът Никол Пашинян обяви мащабен транспортен и инфраструктурен проект със САЩ, който трябва да превърне страната в ключов коридор между Персийския залив и Черно море. Докато Ереван задълбочава връзките си със Запада, Москва предупреди, че може да прекрати доставките на евтин газ и петрол за Армения.

Междувременно в страната приключи регистрацията за парламентарния вот, на който ще участват 19 партии и коалиции, а бившата управляваща Републиканска партия на експрезидента Серж Саркисян се отказа от участие в опит за консолидиране на опозицията.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя арменския премиер Никол Пашинян на парламентарните избори в Армения на 7 юни, предаде Франс прес.

АФП отбелязва, че тези избори ще са тест за правителството на Армения, която в последно време прави завой на Запад и се дистанцира от Русия.

Още вчера (27 май) Никол Пашинян обяви, че транспортният проект на американския президент Доналд Тръмп за международен мир и просперитет предвижда възстановяване на железопътната линия през Мегри, както и изграждането на нови транспортни и инфраструктурни връзки през Армения, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Пашинян обяви това на предизборно събитие в село Гохт днес - ден след като външният министър на Армения Арарат Мирзоян и държавният секретар на САЩ Марко Рубио парафираха рамково споразумение за стратегическо сътрудничество по проекта "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет".

По думите на Пашинян споразумението между Армения и САЩ ще бъде официално подписано най-късно до месец. "Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Армения и заедно с външния министър парафира рамковото споразумение за изпълнението на проекта. Документът ще бъде официално подписан най-късно до месец", заяви Пашинян.

Според арменския премиер един от най-важните елементи на проекта е възстановяването на железопътната линия през Мегри.

"Железопътната линия през Мегри ще бъде отворена отново и ще се използва както от Азербайджан, така и от Армения - Азербайджан за връзката между Нахичеван и основната част на страната, а Армения за изграждане на железопътна връзка между северните и южните райони на страната. В момента нямаме железопътна линия от юг на север, по-специално през Сюник, но ще получим такава", каза той.

Пашинян подчерта, че възстановяването на линията ще има важно значение и за товарните превози, особено за транспортирането на продукция от Зангезурския медно-молибденов комбинат. "Това ще ни даде възможност поне товарът от Сюник да бъде транспортиран директно с железопътен транспорт, както и да се доставят стоки до Сюник", посочи премиерът.

По думите му Армения ще получава и приходи от транзитни такси. "Всеки влак, който преминава през нашата територия, ще заплаща за това, а средствата ще постъпват в държавния бюджет на Армения", каза Пашинян. Той отбеляза, че приходите могат да бъдат насочени към строителство на пътища, реализирането на социални програми и други държавни нужди.

Премиерът подчерта още, че увеличаването на железопътните превози може да намали натоварването върху пътната инфраструктура от тежкотоварните камиони. Освен железопътната линия, проектът предвижда изграждане и на газопроводи, петролопроводи, електропроводи и интернет кабели през територията на Армения. "Ще получаваме приходи от всичко това", заяви Пашинян.

Според него новата инфраструктура ще позволи на Армения да развива както вноса, така и износа си. Той добави, че реализацията на проекта ще изисква значителни инвестиции и ще създаде нови работни места. Пашинян посочи още, че в рамките на проекта Армения ще има железопътна връзка с Иран. По думите му проектът може да превърне Армения в ключов транспортен кръстопът по направленията север-юг и изток-запад.

"Ще имаме и железопътна връзка между Персийския залив и Черно море за нуждите на износа и вноса", каза той.

"Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет" е проект за транспортна и инфраструктурна свързаност в Армения, заложен в арменско-азербайджанска декларация за мир, сключена на 8 август миналата година във Вашингтон с посредничеството на САЩ. Очаква се проектът да създаде значителни икономически възможности, дългосрочни ползи чрез инфраструктурни инвестиции и да подобри регионалната свързаност. Предвижда се трасето да бъде разработено от съвместно арменско-американско предприятие.

В същото време Русия обяви, че е предупредила Армения, че ще преустанови или прекрати споразуменията за доставки на евтин петрол и газ за южнокавказката страна, ако тя продължи да настоява да се присъедини към ЕС, предаде Ройтерс.

„Руското посолство официално изпрати писмо, в което се посочва, че ако процесът на присъединяване към ЕС продължи, руската страна ще преустанови или едностранно ще прекрати Споразумението за сътрудничество за доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти", каза пред РИА Новости Мария Захарова, говорител на руското външно министерство.

Армения, държава без излаз на море с население от около 3 милиона души, традиционно има тесни връзки с Русия. На нейна територия са разположени руски военни бази и е силно зависима от вноса на руски енергийни ресурси.

Страната е внесла миналата година 2,7 милиарда кубически метра газ, 82 на сто от които са дошли от Русия, според Интерфакс.

Връзките с Москва се влошиха през последните години, тъй като Ереван се стреми да задълбочи отношенията си с Брюксел и Вашингтон. Москва обвини по-рано този месец, че е въвлечена в това, което тя определи като „антируска орбита“ на ЕС.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио посети Ереван вчера и подписа споразумение за стратегическо партньорство с министъра на външните работи на Армения Арарат Мирзоян.

Ереван също така прие закон, с който дава начало на процеса на присъединяване към ЕС.