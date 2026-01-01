Американският технологичен концерн Meta въвежда платени версии на основните си приложения - Facebook, Instagram и и WhatsApp, предаде Франс Прес, цитирана от АПА.

Новите услуги Facebook Plus, Instagram Plus и WhatsApp Plus вече се пускат в световен мащаб, съобщи продуктовият директор на Meta Наоми Глейт във видео, публикувано в Instagram.

Чрез новите абонаментни услуги компанията цели да намали зависимостта си от приходите от реклама и да разшири източниците си на приходи.

Според Meta потребителите на Instagram Plus и Facebook Plus ще получат достъп до допълнителни функции, включително разширени анализи, статистики за повторно гледане на истории и повече възможности за персонализиране на профилите.

„УотсАп Плъс“ ще предлага премиум стикери и индивидуални мелодии за известия и обаждания.

Компанията все още не е обявила официално цените, но според медийни публикации абонаментът за Instagram Plus и Facebook Plus ще струва 3,99 долара месечно, а за WhatsApp - 2,99 долара.

В дългосрочен план Meta планира да обедини платените услуги под общата марка Meta One.

Компанията вече предлага в Европа платени версии на Facebook и Instagram без реклами, въведени през 2023 г. в съответствие с европейските правила за защита на личните данни.