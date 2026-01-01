Победителката от "Евровизия" DARA е първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на "Билборд" (Billboard).

Нейната песен "Бангаранга" (Bangaranga) влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително САЩ.

Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос.