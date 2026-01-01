Решение на Административен съд - София-град поставя под напрежение процеса по прием в първи клас, непосредствено преди първото класиране на 2 юни. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. До окончателното решаване на делото по същество, действат приетите от Столичния общински съвет през м. март правила.

Целта на направените промени е да се ограничи възможността за многократна промяна на адреса в хода на кампанията. Смяната на данни в последния момент с цел изкуствено трупане на точки, ощетява децата, които реално живеят в съответните райони. Тъй като местната власт няма правомощия да променя националния Закон за гражданската регистрация, Столична община приложи единствения възможен механизъм на общинско ниво за защита на обществения интерес.

Данните от настоящата кампания показват защо тези правила са необходими. В едни от най-желаните училища в София 25% от кандидатстващите деца участват с различни постоянен и настоящ адрес. Това поставя въпроса доколко адресната регистрация отразява реалното местоживеене и доколко влияе върху предимствата при класирането.

Настоящият казус не е изолиран случай. В редица предходни кампании първоинстанционни решения на АССГ са водили до временно блокиране на ключови за София политики. По сходен сценарий бяха оспорени Наредбата за прием в детските градини, както и решенията, свързани с управлението на отпадъците в ключови райони.

Във всички тези случаи, след последвалото обжалване от страна на общината, Върховният административен съд (ВАС) излезе с окончателни решения в полза на Столична община, като потвърди, че приетите актове съответстват на закона и защитават обществения интерес. Столична община ще обжалва настоящото решение на АССГ по предвидения ред с очакване висшата съдебна инстанция да потвърди законосъобразността на приетите правила.

Столична община уверява родителите, че кампанията по кандидатстване и предстоящото класиране продължават по план и по вече утвърдения ред. Администрацията остава ангажирана с това системата за прием да бъде стабилна, справедлива и предвидима в интерес на децата и техните семейства, като успоредно с това ще извърви целия юридически път за защита на правилата.