Със съвети за първа помощ се разширява модулът "Здравна библиотека“ в електронното здравно досие и мобилното приложение "еЗдраве", съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Новата рубрика е създадена с техническото съдействие на "Информационно обслужване" и с партньорството на Българския Червен кръст, Българския съвет по ресусцитация, както и експерти от Клиниката по изгаряне и пластична хирургия на Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов".

Разделът обединява достъпна, проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния. Включени са основни насоки за кардиопулмонална ресусцитация, използване на автоматичен външен дефибрилатор, действия при задавяне, изгаряния, кървене, ухапвания от животни и други инциденти. Публикуваните материали имат за цел да подпомогнат гражданите с базови знания и практически насоки за действие до пристигането на медицински екип.

Новата рубрика в "Здравна библиотека" функционира от днес - денят, в който се отбелязва Световният ден на спешната медицинска помощ.