Всяко лице, намиращо се на място на инцидент с възникнало спешно състояние, може да оказва първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор, разположен на обществени места, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за здравето, внесени от Александър Симидчиев („Продължаваме промяната-Демократична България“) и Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) .

Обществените места, на които може да се разполагат автоматични външни дефибрилатори, се определят с наредба на министъра на здравеопазването, гласува Народното събрание.

Всяко лице, което е на място на инцидент с възникнало спешно състояние, е длъжно да информира за това на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Досега трябваше да се обади в най-близко разположения център за спешна медицинска помощ, друго лечебно заведение или полицейско управление.

Първата помощ се оказва преимуществено от медицински специалисти, но НС реши, че ще може и от лица, които не са такива.

„Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор“ е помощта, която се оказва на лица в спешно състояние с внезапно спиране на сърдечната дейност до оказване на медицинска помощ", разписаха депутатите.

Маргарита Махаева („Възраждане“) обърна внимание, че отново няма дефиниция за първа помощ. Не е ясно и каква е разликата между първа и спешна помощ. Ще подкрепим повечето текстове, но днес приемаме законопроект само за използване на външен дефибрилатор от немедицински лица и нищо друго, подчерта депутатът.

Александър Симидчиев (ПП-ДБ), един от вносителите на промените, обясни, че ползването на автоматични дефибрилатори намалява с 50 процента опасността от сърдечен арест. В следващия парламент ще продължим, за да има самостоятелна дефиниция на „първична помощ“, добави той.

Коста Стоянов от „Възраждане“ заяви, че групата ще подкрепи задължителното изискване в обществени сгради и обекти да има автоматичен външен дефибрилатор като смята, че приоритет трябва да са спортните обекти. Защото в последно време сме свидетели на много случаи на пострадали вследствие на интензивна физическа активност и буквално няколко минути са от изключително важно значение, обясни той.