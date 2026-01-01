/ БТА

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на обществените места, на които може да се разполагат автоматични външни дефибрилатори. Целта е да се осигури по-бърз достъп до животоспасяващо оборудване, чрез което се оказва първа помощ при внезапно спиране на сърдечната дейност.

Предвидена е възможност такива устройства да се поставят в учебни заведения, транспортни средства, търговски, културни, спортни и обучителни центрове, обекти на административната и социалната инфраструктура, както и в такива за стопанска дейност, производствени услуги и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите.

Проектът определя и условията, на които трябва да отговарят местата – те трябва да бъдат видими и леснодостъпни, с ясно обозначение, указателни табели или друг вид сигнализация, която да насочва гражданите към точното разположение на дефибрилатора. Самите устройства трябва да разполагат и с инструкции за употреба.

За вече поставените автоматични външни дефибрилатори наредбата предвижда гратисен период от 6 месеца, в който те трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания.

Припомняме, че от февруари 2026 г., с промени в Закона за здравето, се дава възможност на всеки човек, дори без медицинско образование, да използва автоматичен външен дефибрилатор за оказване на първа помощ при спешни случаи на обществени места.

