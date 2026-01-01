Очаква се международните полети от летище „Имам Хомейни“ в Техеран, едно от двете основни летища на иранската столица, да бъдат възобновени от утре, съобщи иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес.

Гражданската въздухоплавателна администрация обяви в понеделник, че летището ще бъде отворено отново след седмици на затваряне поради войната между Иран и Израел и САЩ.

"Според съобщение на летище "Имам Хомейни", международните полети от летището до Истанбул и Маскат от ще бъдат възобновени утре", посочи агенция ИСНА.

Международните полети от летище Машхад, в североизточната част на страната, бяха възобновени в понеделник.

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари.