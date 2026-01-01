Иран ще възобнови международните полети от летището в Машхад в североизточната част на страната от 20 април, съобщиха от гражданската авиация.

„Издадено е разрешение за извършване на международни пътнически полети от летище Машхад, считано от утре“, съобщи държавната телевизия, позовавайки се на Организацията за гражданска авиация.

Иранските летища бяха затворени след началото на войната с Израел и Съединените щати на 28 февруари.

Сега. се наблюдава частично отваряне. Въздушният трафик в региона е силно засегнат, като редица съседни държави (Ирак, Йордания, ОАЕ) също ограничиха полетите, причинявайки значителни закъснения и анулации.