Американският президент Доналд Тръмп приветства изявленията на Иран, че Ормузкият проток ще бъде напълно отворен по време на прекратяването на огъня, предаде Франс прес.

Американският лидер каза още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане, докато бъде сключено споразумение. "Иран обяви, че протокът на Иран ще бъде напълно отворен и готов за пълно преминаване. Благодаря!", написа американският президент в социалната си платформа "Трут соушъл". Няколко минути по-късно обаче, в следваща публикация в "Трут соушъл", той посочи, че блокадата на иранските пристанища ще продължи.

"Ормузкият проток е напълно отворен (. . .), но морската блокада ще остане изцяло в сила, що се отнася само до Иран, докато сделката ни с Иран не бъде завършена на 100%. Би трябвало процесът да върви доста бързо, защото повече въпроси вече бяха договорени", заяви американският лидер.

Иран: Отваряме Ормузкия проток до края на примирието между Ливан и Израел

По-рано иранският министър на външните работи Абас Арагчи обяви пълно отваряне на стратегически важния Ормузки проток за времето на примирието в Близкия изток.

Доналд Тръмп каза, че Израел повече няма да бомбардира Ливан, предаде Ройтерс.

"Израел повече няма да бомбардира Ливан. САЩ им забраняват. Стига значи стига", заяви Тръмп.

Американският държавен глава уточни, че потенциална сделка на САЩ с Иран няма да зависи от това, което се случва с Ливан.

Евентуална сделка между САЩ и Иран за иранската ядрена програма няма да включва пари, каза още Тръмп. Това изказване на президента е свързано с по-ранна информация на американската медия "Аксиос", че САЩ планират да размразят 20 милиарда долара ирански средства в замяна на обогатения уран на Иран.

Тръмп каза още, че е получил обаждане от НАТО с въпрос дали САЩ имат нужда от помощ след отварянето на Ормузкия проток, но че им е казал да стоят настрана.

Тръмп каза още, че Иран, с помощта на Съединените щати, е премахнал или премахва всички морски мини, които е поставил.

Американският президент заяви, че Иран се е съгласил никога повече да не затваря Ормузкия проток.