Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че Ормузкият проток е отворен и ще остане отворен до края на примирието между Израел и Ливан.
"В съответствие с примирието в Ливан преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток се обявява за напълно свободно за оставащия период на примирието по координирания маршрут, както вече беше съобщено от Организацията за пристанища и морски транспорт на Ислямска република Иран", написа Арагчи в "Екс".
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
Последва и потвърждение от президента на САЩ Доналд Тръмп.
"ТЕХЕРАН ТОКУ-ЩО ОБЯВИ, ЧЕ ПРОТОКЪТ В ИРАН Е НАПЪЛНО ОТВОРЕН И ГОТОВ ЗА ПЪЛНО ПРЕМИНАВАНЕ. БЛАГОДАРЯ!", написа Тръмп в социалната си мрежа TruthSocial.