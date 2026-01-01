Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че Ормузкият проток е отворен и ще остане отворен до края на примирието между Израел и Ливан.

"В съответствие с примирието в Ливан преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток се обявява за напълно свободно за оставащия период на примирието по координирания маршрут, както вече беше съобщено от Организацията за пристанища и морски транспорт на Ислямска република Иран", написа Арагчи в "Екс".

 

Последва и потвърждение от президента на САЩ Доналд Тръмп.

 

"ТЕХЕРАН ТОКУ-ЩО ОБЯВИ, ЧЕ ПРОТОКЪТ В ИРАН Е НАПЪЛНО ОТВОРЕН И ГОТОВ ЗА ПЪЛНО ПРЕМИНАВАНЕ. БЛАГОДАРЯ!", написа Тръмп в социалната си мрежа TruthSocial.

