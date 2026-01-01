На 18 май служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Видин са задържали 42-годишен мъж от град Дунавци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Заловиха мъж, издирван от властите в Германия

Мъжът е бил обявен за издирване в Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка с Европейска заповед за арест, издадена по искане на властите в Гърция.

Заловиха мъж в Кюстендилско, издирван от властите в Гърция

След задържането той е приведен в полицейския арест за срок до 24 часа. За случая е уведомена Окръжната прокуратура – Видин.