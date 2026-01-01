Национален съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание на 19 май от 13:00 часа в Гранитната зала на сградата на Министерски съвет.

В дневния ред са включени два законопроекта, свързани със защитата на конкуренцията и правата на потребителите.

Социалните партньори ще обсъдят законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев и група народни представители.

Втората точка в дневния ред предвижда разглеждане на промени в Закона за защита на потребителите, също внесени от Явор Гечев и депутати.

Припомняме, че преди дни Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излезе с остра позиция срещу предложените изменения в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които се очаква да бъдат гласувани в пленарна зала идните дни. Промените се приемат набързо и без реален публичен дебат, смятат членовете на асоциацията.

Законопроектите, внесени от „Прогресивна България“ и приети на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси, въвеждат забрана на необоснованото покачване на цените до август 2027 г., а глобите се удвояват.