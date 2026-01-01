Европейската комисия публикува днес петия си доклад „Състоянието на Шенген“, който прави преглед на развитието в Шенгенското пространство през последната година и определя приоритетите за периода 2026–2027 г., предаде за БТА кипърската агенция КНА.

В доклада се прави конкретен преглед на Кипър, като се отбелязва, че страната допринася по ясен начин за укрепване на общата ситуационна осведоменост относно рисковете и възможностите в своя регион, като същевременно допринася с опит, който подобрява колективния капацитет на ЕС в областта на управлението на границите, миграцията и сигурността.

В този контекст, според доклада на Европейската комисия, през декември 2025 г. е проведено наблюдение с цел да се оцени нивото на готовност на Кипър и да се подпомогнат следващите стъпки към пълното присъединяване на странат към Шенгенското пространство. В доклада се отбелязва, че през 2025 г. е отбелязан значителен напредък, като кипърските власти са приложили значителни реформи и мерки в съответствие с шенгенските стандарти.

Също днес в изявление на Европейската Комисията се казва, че Шенгенското пространство продължава да демонстрира устойчивост, основана на съвместни усилия както на европейско, така и на национално ниво. Комисията подчертава, че Шенген е едно от най-осезаемите и значими постижения на Европейския съюз, което дава възможност на повече от 450 милиона граждани да пътуват, работят, учат и живеят свободно в пространство без вътрешни граници.

Приоритети за периода 2026–2027 г.

Приоритетите за новия шенгенски цикъл са насочени към консолидиране на съществуващите постижения, преодоляване на оставащите пропуски и укрепване на готовността за бъдещи предизвикателства.

Сред приоритетите, определени от Комисията, са работата за завършване на присъединяването на Кипър към Шенгенското пространство, пълното прилагане на правилата, свързани с вътрешната сигурност в Ирландия, и засиленото сътрудничество със страните от процеса на разширяване.